Вечером, около 18.40 на перекрестке Блюхера-Буденного произошло ДТП. В результате аварии погиб мотоциклист. Девушку в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, - передает Керчь.ФМ.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС.

В настоящее время подробности аварии уточняются, однако, есть вероятность, что мотоциклист въехал а автомобиль МАН, который двигался по направлению шоссе Героев Сталинграда, и, когда последний снизил скорость перед ямой на дороге, мотоциклист , мотоциклист допустил столкновение.