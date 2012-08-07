Крым намерен выйти на уровень производства сельхозпродукции 1989 года, когда в республике собирали три миллиона тонн зерновых. Об этом РИА Крым сообщил глава региона Сергей Аксенов на встрече иностранными журналистами, - передает Керчь.ФМ

«Мы боремся сегодня за то, чтобы выйти на уровень производства сельхозпродукции 1989 года. Мы зерновых в этом году получили рекордный урожай — полтора миллиона тонн. В 89-м году урожай зерновых в Крыму был 3 миллиона тонн, практически в два раза больше», — сказал Аксенов.

Кроме того, глава республики подчеркнул, что плодовоовощной продукции республика в настоящее время выпускает лишь 30% от общего объема 1989 года.

«Мы сегодня догоняем то, чего Советский союз уже достиг в свое время. Имел такой потенциал», — подчеркнул Аксенов.