В редакцию Керчь.ФМ постоянный читатель прислал фотографии мусорки, которая образовалась в районе супермаркета на Ворошилова. Жители накидали здесь бутылки, стаканчики и прочий мусор.
«Позорище! И это возле супермаркета!», - написал керчанин
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В редакцию Керчь.ФМ постоянный читатель прислал фотографии мусорки, которая образовалась в районе супермаркета на Ворошилова. Жители накидали здесь бутылки, стаканчики и прочий мусор.
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