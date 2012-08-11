

844

0

1

2

3

4

5 Новости » Общество В категориях:

Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+

Керчане просят убрать свалку в районе супермаркета

В редакцию Керчь.ФМ постоянный читатель прислал фотографии мусорки, которая образовалась в районе супермаркета на Ворошилова. Жители накидали здесь бутылки, стаканчики и прочий мусор. «Позорище! И это возле супермаркета!», - написал керчанин

Служба новостей Керчь.ФМ

Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+

Если вы увидели опечатку в наших текстах (не комментариях читателей), то выделите её и нажмите Ctrl+Enter.