Во вторник, 7 ноября, специалисты МЧС обезвредили найденный предмет времен Великой Отечественной войны, который мог взорваться. Осколочную авиационную бомбу АО-20 нашли на открытой территории в селе Чистополье Ленинского района. Об этом КИА сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России в Крыму, - передает Керчь.ФМ.
Разминированием опасной находки занимались специалисты отделения пиротехнических работ службы оперативного реагирования. Авиабомбу обезвредили с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
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