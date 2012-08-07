Заслуженный работник культуры Республики Татарстан приехала в Керчь из Казани. Имеет высшее профессиональное образование. В 1993 г. окончила КГИК по специальности "организатор-методист культурно-просветительской деятельности. Управление в области культуры и искусства". В 1987 г. прошла высшие режиссерские курсы Высшей Профсоюзной Школы Культуры г. Ленинград.

В трудовой деятельности Александры Георгиевны более 20 лет успешного управления персоналом. Параллельно в течение 8 лет она была режиссером КВН "Четыре татарина" и "Джентльмены у Дачи". Александра Георгиевна обладает большим опытом работы в отрасли культуры. Среди занимаемых ею должностей - директор Дворца культуры "Юность", начальник управления культуры Зеленодольского муниципального района и г. Зеленодольска», - рассказали в пресс-службе