Строительство авианосцев возможно в перспективе на керченском судостроительном заводе «Залив». Об этом сообщил РИА Новости глава республики Сергей Аксенов на встрече с журналистами, - передает Керчь.ФМ.

«Судостроительный керченский завод «Залив» имеет самый большой док сухой в Российской Федерации, длиной 375 метров. Это позволяет строить все, вплоть до авианосцев. Возможно, и такие решения здесь будут приняты», — сказал Аксенов.

Фото: интернет