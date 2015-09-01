В Крыму возник дефицит вакцины от полиомиелита, до конца года необходимо закупить 6,5 тысяч доз. Об этом заявила РИА Новости главный специалист отдела организации медицинской помощи детям, матерям и санитарно-эпидемиологического благополучия крымского минздрава Мохира Бабасева, - передает Керчь.ФМ
Мониторинг, проведенный в регионах, выявил нехватку вакцины от заболевания. В Минздраве напомнили, что в мире наблюдаются трудности с инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ), которые объясняются возросшей мировой потребностью в данном препарате, что привело к уменьшению объемов моновакцины, поступившей в нашу страну, в 4 раза: с 2,3 миллиона доз до 569 тысяч.
По ее словам, также исчерпаны запасы, сделанные ранее, которые хранились на складе ГУП РК «Крым-Фармация».
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