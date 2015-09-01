В Крыму возник дефицит вакцины от полиомиелита, до конца года необходимо закупить 6,5 тысяч доз. Об этом заявила РИА Новости главный специалист отдела организации медицинской помощи детям, матерям и санитарно-эпидемиологического благополучия крымского минздрава Мохира Бабасева, - передает Керчь.ФМ

Мониторинг, проведенный в регионах, выявил нехватку вакцины от заболевания. В Минздраве напомнили, что в мире наблюдаются трудности с инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ), которые объясняются возросшей мировой потребностью в данном препарате, что привело к уменьшению объемов моновакцины, поступившей в нашу страну, в 4 раза: с 2,3 миллиона доз до 569 тысяч.

«У нас не хватает вакцины. Мы каждый год делаем защиту заявок в Москве. В прошлом году мы защитили заявку на 41 тысячу 900 доз, из этого к нам поступило всего лишь 800, и то буквально в конце августа — начале сентября. Всего 2% от общего количества», — сказала Бабасева.

По ее словам, также исчерпаны запасы, сделанные ранее, которые хранились на складе ГУП РК «Крым-Фармация».

«Нам до конца года нужно 6,5 тысяч доз, которых у нас нет. Также вакцины не будет и в первом квартале 2018 года. Поэтому мы за счет бюджета Республики Крым хотим закупить 2700 доз вакцины Пентаксим, в состав которой входит инактивированная полиомиелитная вакцина, чтобы в конце этого года и начале следующего начать прививать против полиомиелита хотя бы детей из групп риска», — подчеркнула Бабасева.