В «КП Аршинцево» чтобы взять справку с места жительства для детского пособия, нужно взять другую справку – об отсутствии задолженности, и каждый раз отстаивать многочасовые очереди. Об этом редакции Керчь.ФМ рассказали возмущенные керчане.

«Для оформления детского пособия необходимо брать справку о составе семьи. Проживаю я в Аршинцево, поэтому обращаться приходится в МУП МОГОК РК "КП Аршинцево". И вот тут начинается что-то.....



1. Чтобы взять справку о составе семьи, надо взять справку об отсутствии задолженности по квартплате. Какое одно к другому имеет отношение....большой вопрос. Ну бежим значит в бухгалтерию......Берем справку для справки.

2. Теперь выясняем, в огромной очереди, стоящей под кабинетом паспортистов, что надо еще и у дежурного на первом этаже предварительно было записаться...... Хотя стоящие в очереди и были записаны, это не спасло их от очереди, опоздание в записи идет на 2 !!!!!!! часа. Чтож, бежим к диспетчеру...,...

3. И тут, опачки, запись ближайшая через 2 недели, не раньше.... А то, что вам надо СРОЧНО, проблема, собственно, ваша....



4. Идем к начальнику попытаться выяснить законность всего происходящего.... И секретарь говорит - в коридорчик вышли... без объяснений возможности вообще пообщаться с руководством.....



Хоть когда-нибудь, хоть кто-нибудь наведет порядок в этом бардаке?????», - написали керчане.