Налоговая Керчи напоминает, что главой 34 Налогового кодекса не предусмотрено освобождение плательщиков страховых взносов - индивидуальных предпринимателей, не имеющих доходов от предпринимательской деятельности, от уплаты за себя страховых взносов. – передает Керчь.ФМ.

Исключение составляют периоды ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет, ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет и др. (пункт 7 статьи 430 Кодекса), в течение которых предпринимателями не осуществлялась соответствующая деятельность, при условии представления документов, подтверждающих отсутствие деятельности в указанные периоды.

Обязанность по уплате страховых взносов у индивидуального предпринимателя возникает с момента приобретения статуса индивидуального предпринимателя и до момента исключения из ЕГРИП (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) в связи с прекращением деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Не предприняв действий по исключению из ЕГРИП, предприниматель сохраняет статус индивидуального предпринимателя и обязан уплачивать страховые взносы независимо от того, осуществляет он предпринимательскую деятельность или нет, и, соответственно, независимо от факта получения дохода.

Ведомство напоминает, что суммы страховых взносов исчисляются плательщиками отдельно в отношении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС) и страховых взносов на обязательное медицинское страхование (ОМС). Фиксированный платеж за 2017 г. - 27 990 руб. Он включает взнос на ОПС - 23 400 руб. и взнос на ОМС - 4 590 руб.

Межрайонная ИФНС России №7 по Республике Крым рекомендует индивидуальным предпринимателям в кратчайшие сроки погасить имеющуюся задолженность по страховым взносам.