Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил госпредприятию «Крымгазсети» обосновать действующие тарифы на проверку и замену приборов учета газа. Соответствующее распоряжение Аксёнов сделал в ходе совещания по итогам выездного приема граждан членами Совета министров Крыма. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ
Также он поручил руководству газопоставляющего предприятия пересмотреть процедуру подачи заявлений на проверку и замену газовых счётчиков и освободить население от необходимости с этой целью посещать абонентские отделы филиалов предприятия.
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