Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил госпредприятию «Крымгазсети» обосновать действующие тарифы на проверку и замену приборов учета газа. Соответствующее распоряжение Аксёнов сделал в ходе совещания по итогам выездного приема граждан членами Совета министров Крыма. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ

«Посчитайте обоснованность тарифов. Подойдите ко мне на этой неделе с расчётами. Две гайки каких-то затянуть – 1,4 тысячи рублей. На мой взгляд, это дорого. Я не считал обоснованность тарифов, но нужно изучить вариант с минтопэнерго», – сказал Аксёнов.

Также он поручил руководству газопоставляющего предприятия пересмотреть процедуру подачи заявлений на проверку и замену газовых счётчиков и освободить население от необходимости с этой целью посещать абонентские отделы филиалов предприятия.

«Давайте по примеру «Крымэнерго»: по вопросам замены счётчиков приходят специалисты сами домой к людям, делают всё сами, а люди уже производят оплату через банк. Не вызывайте людей, проработайте ситуацию. Приходят пенсионеры на костылях, чтоб написать заявление, там целую очередь отстоять нужно. Если граждане платят за услугу, то избавьте их от хождения куда-то», – подытожил глава республики.

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