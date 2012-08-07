Оператор круизной линии Сочи — Крым объявил конкурс на лучший дизайн части внутренних помещений лайнера «Князь Владимир». Участники смогут предложить свои идеи по оформлению ресторана, палубы с бассейном и каюты класса «люкс». Об этом сообщает КИА, - передает Керчь.ФМ

По окончании первой навигации лайнер «Князь Владимир» встал на зимовку в порту Севастополя, где и пройдет реновация судна.

«Решение объявить о творческом конкурсе мотивировано пожеланиями клиентов, которые побывали в круизе в 2017 году. В конкурсе могут участвовать профессиональные дизайнеры-архитекторы, а также учащиеся профильных вузов», — отметили в компании-операторе круиза.

Ожидается, что в 2018 году лайнер начнет свою вторую навигацию по маршруту с уже обновленным дизайном. От дизайнеров ждут предложений по перепрофилированию ресторана в караоке-бар, оформлению открытых палуб с бассейнами и изменения внешнего облика каюты класса «люкс», имеющей собственный выход на одну из прогулочных палуб.

«Круиз по Черному морю — это общероссийский проект. На лайнере «Князь Владимир» путешествуют люди из самых дальних городов страны, поэтому нам хотелось бы узнать, каким видят корабль наши российские дизайнеры», — привели в пресс- службе компании слова генерального директора «Черноморские круизы» Максима Кондратенко.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 ноября. Авторы лучших работ отправятся в морское путешествие на лайнере «Князь Владимир», таблички с их именами также будут размещены в отремонтированных по предложенному дизайну помещениях.

Напомним, лайнер «Князь Владимир» за лето перевез четыре тысячи туристов. «Князь Владимир» возобновит круизы в Крым в апреле