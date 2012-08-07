Оператор круизной линии Сочи — Крым объявил конкурс на лучший дизайн части внутренних помещений лайнера «Князь Владимир». Участники смогут предложить свои идеи по оформлению ресторана, палубы с бассейном и каюты класса «люкс». Об этом сообщает КИА, - передает Керчь.ФМ
По окончании первой навигации лайнер «Князь Владимир» встал на зимовку в порту Севастополя, где и пройдет реновация судна.
Ожидается, что в 2018 году лайнер начнет свою вторую навигацию по маршруту с уже обновленным дизайном. От дизайнеров ждут предложений по перепрофилированию ресторана в караоке-бар, оформлению открытых палуб с бассейнами и изменения внешнего облика каюты класса «люкс», имеющей собственный выход на одну из прогулочных палуб.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 ноября. Авторы лучших работ отправятся в морское путешествие на лайнере «Князь Владимир», таблички с их именами также будут размещены в отремонтированных по предложенному дизайну помещениях.
Напомним, лайнер «Князь Владимир» за лето перевез четыре тысячи туристов. «Князь Владимир» возобновит круизы в Крым в апреле
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