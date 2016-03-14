Сегодня в Керчь прибыл заместитель Председателя Государственного Совета РК Ефим Фикс. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин, - передает Керчь.ФМ

Делегация провела встречу с коллективом городской больницы № 1. Также они осмотрели дворы, в которых ведутся работы по благоустройству в рамках программы "Формирование современной городской среды". Заехали на Вокзальное шоссе, 35, ул. Карла Маркса, 1.

«Кроме работ, предусмотренных федерально-целевой программой, по замене бордюров, асфальтировке и укладки плитки на дорожках, будут дополнительно установлены детские площадки, произведена санитарная обрезка деревьев, а также озеленение территории дворов», - написал Бороздин