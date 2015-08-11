Прокуратура Керчи проверила исполнение требований законодательства о водоснабжении и водоотведении. Установлено, что в пять поселков под Керчью, где отсутствует центральное водоснабжение и водоотведение, не организован подвоз воды.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ

В связи с этим, прокурор города обратился с иском в суд об признании бездействия администрации Керчи незаконным и обязании обеспечить население водой, соответствующей гигиеническим нормативам в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей жителей.

Суд исковые требования прокурора удовлетворил, администрация обязана организовать водоснабжение на территории поселков Маяк, Жуковка, Глейки, Героевка и Аджимушкай.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры города