В Керчи воспитанники Керченского юнармейского ВПК ДОСААФ «Эльтиген» в честь дня военного разведчика совершили походный марш от поселка Багерово в сторону озера Чокрак. Вместе с инструктором они прошли поселок Курортное до лодочного кооператива «Кварц». Оттуда ребята в Керчь добрались на «маршрутке», - передает Керчь.ФМ
Общая протяженность пешеходного маршрута составила 20 км. Время пребывания в пешем порядке составило 5 часов.
«Данное мероприятие выявило у ребят выносливость, выдержку, стремление достигнуть поставленной цели. А также были отработаны различные навыки, приобретенные на занятиях. В целом, поход состоялся успешно, ребята довольны», - рассказали организаторы мероприятия.