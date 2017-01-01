В Керчи воспитанники Керченского юнармейского ВПК ДОСААФ «Эльтиген» в честь дня военного разведчика совершили походный марш от поселка Багерово в сторону озера Чокрак. Вместе с инструктором они прошли поселок Курортное до лодочного кооператива «Кварц». Оттуда ребята в Керчь добрались на «маршрутке», - передает Керчь.ФМ

Общая протяженность пешеходного маршрута составила 20 км. Время пребывания в пешем порядке составило 5 часов.