Госкомитет культнаследия приказал включить в перечень выявленных объектов культурного наследия Республики Крым «Малый каменный мост (XVIII- XIX)» времён Екатерины II. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по охране культурного наследия Крыма, - передает Керчь.ФМ

Объект обнаружили в ходе строительных работ на трассе «Таврида» возле деревни Некрасовка в Белогорском районе экспедицией Института археологии РАН.

Как показали археологические полевые работы, мост был построен во второй половине XVIII века и продолжал функционировать как минимум до середины XIX века. Предположительно, этот мост мог являться конструктивным элементом тракта из Симферополя в Феодосию, устройство которого было связанно с приездом императрицы Екатерины II в Крым в 1787 году.

«Весьма символично то, что данный объект является прямым предшественником инженерно-технических сооружений строящегося ныне шоссе» – отметил директор Института археологии РАН академик Николай Макаров.

Напомним, в зоне строительства трассы «Таврида» в Крыму археологи обнаружили каменный мост. Объект находится на территории Белогорского района. По предположению специалистов, сооружение могло быть построено в конце XVIII века в связи с визитом на полуостров Екатерины II. По словам заместителя председателя Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым Вячеслава Зарубина, объект внесен в перечень выявленных объектов культурного наследия. Мост может стать достопримечательностью Крыма