Власти Крыма в следующем году рассмотрят вопрос выделения регионам республики средств на проведение ремонтов наиболее проблемных дорожных участков. Об этом Крыминформу сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов на совещании по итогам выездного приема граждан членами Совета министров Крыма, - передает Керчь.ФМ

«Глобальных обещаний сейчас не даём, но деньги на республику на следующий год будут выделены достаточные – до 10 миллиардов рублей. До 1 декабря сейчас подтвердимся, поэтому с каждым отдельным регионом Крыма проработаем ситуацию с точки зрения приоритетности, где у вас самые проблемные места по дорогам», – заявил глава республики.

В Феодосийском округе среди наиболее проблемных Аксёнов выделил участок дороги, ведущий к населенному пункту Краснокаменка.

Напомним, Крым с начала года потратил более 3 млрд рублей на ремонт и содержание дорог

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