В Ленинском районе полицейские и общественники посетили ветеранов МВД. Данное мероприятие прошло в преддверии профессионального праздника - Дня сотрудника органов внутренних дел РФ, совпавший с годовщиной 100-летия советской милиции.

Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Ленинскому району, - передает Керчь.ФМ

Председатель Общественного Совета при ОМВД России по Ленинскому району Андрей Бабич поздравил ветеранов с наступающим праздником, пожелал здоровья, семейного благополучия и долгих лет жизни.

Помощник начальника отдела - начальник кадрового обеспечения ОМВД России по Ленинскому району подполковник внутренней службы Эрнест Дервишев от имени всех сотрудников полиции поздравил ветеранов МВД с наступающим профессиональным праздником, пожелал мирного неба, удачи и долголетия.

Кроме этого, сотрудники полиции вручили ветеранам памятки с информацией о самых распространенных схемах мошенников.

«Как говорится, бывших полицейских не бывает. И сегодня ветераны оказывают правоохранителям посильную помощь в воспитании молодого поколения сотрудников ОВД и профилактической деятельности среди населения», - рассказали в ведомстве.