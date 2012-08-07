В Ленинском районе полицейские и общественники посетили ветеранов МВД. Данное мероприятие прошло в преддверии профессионального праздника - Дня сотрудника органов внутренних дел РФ, совпавший с годовщиной 100-летия советской милиции.
Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Ленинскому району, - передает Керчь.ФМ
Председатель Общественного Совета при ОМВД России по Ленинскому району Андрей Бабич поздравил ветеранов с наступающим праздником, пожелал здоровья, семейного благополучия и долгих лет жизни.
Помощник начальника отдела - начальник кадрового обеспечения ОМВД России по Ленинскому району подполковник внутренней службы Эрнест Дервишев от имени всех сотрудников полиции поздравил ветеранов МВД с наступающим профессиональным праздником, пожелал мирного неба, удачи и долголетия.
Кроме этого, сотрудники полиции вручили ветеранам памятки с информацией о самых распространенных схемах мошенников.
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