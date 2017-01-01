Пищевая соль подорожает на 10% в ближайшее время из-за дефицита грузовых вагонов. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ

«Поставщики соли прогнозируют повышение цен на 10%, рассказали в «Руспродсоюзе». А в «Соли Руси» считают, что это может произойти уже к концу года. Грядущий рост цен связан с дефицитом вагонов для перевозки продукции. Из-за нехватки подвижного состава сокращаются отгрузки. Тем временем продажи соли уже начали падать, следует из данных Росстата. Если в ближайшие месяцы ситуация с транспортировкой продукции не улучшится, это может привести не только к подорожанию соли, но и к ее дефициту на полках магазинов», – отмечает издание.

В «Руспродсоюзе» отметили, что в оптовом сегменте цена на соль уже повысилась на 10%. Наиболее сложная ситуация сложилась на рынке технической соли, в отдельных компаниях объемы оплаченных, но не отгруженных вагонов превысили 4 тысячи штук. Рост цены на пищевую соль ожидается к концу года – на 5-10%. Тем не менее торговые сети пока не рапортовали о дефиците этой продукции.

К решению проблемы уже подключилась РЖД. Поставщики соли жалуются на повышение тарифов, однако в РЖД утверждают, что ставка не менялась с начала 2017 года.