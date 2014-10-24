На центральном рынке Керчи сигаретный ларек перекрыл доступ к трансформаторной будке. Материалы, подтверждающие незаконную установку киоска предоставил в Керчь.ФМ заместитель руководителя Керченского районного отделения антикоррупционного бюро Республики Крым.

Посетители и работники рынка опасаются, что в случае пожара ни потушить трансформатор ни провести аварийные работы будет невозможно.

«Мне все равно кто там торгует, если будет коротить и нужно будет выключить в трансформаторе рубильник, то никто ждать пока снесут ларек не будет, попросту выгорит все на», - рассказал бывший энергетик.