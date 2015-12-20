В Крыму в следующем году планируют ввести в эксплуатацию центр оперативных вызовов (ЦОВ) «Системы-112». По данному поводу на базе МЧС прошло совещание, - передает Керчь.ФМ

Так, на I этапе планируется ввести в опытную эксплуатацию ЦОВ с сегментом в г. Симферополь. В свою очередь II этап предполагает построение «Системы- 112» в полном объеме в следующем году и ее ввод в постоянную эксплуатацию.

В ходе заседания комиссия рассмотрела проблемные вопросы по срокам выполнения работ, готовности автоматизированных рабочих мест, соответствия каналов связи, а также разработки и согласования регламентов по взаимодействию с экстренными службами.

Пресс-служба МЧС напоминает, что Центр обработки вызовов (ЦОВ) – является основным сегментом «Системы–112» Республики Крым и предназначен для приема и обработки вызовов от населения и обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру-«112».

Кроме того, для реализации мероприятий по созданию «Системы-112» в Крыму постановлением Совета министров Республики Крым создали Государственное казённое учреждение Республики Крым «Безопасный регион", на базе которого и будет развернут центр обработки вызовов.