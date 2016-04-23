В России 8 ноября - День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников ОВД. В этот день вспоминают тех, кто отдал жизнь в борьбе с преступностью.
Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Ленинскому району, - передает Керчь.ФМ
В преддверии памятной даты, совпавшей с годовщиной 100-летия советской милиции, полицейские и общественники посетили вдов и матерей погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников.
Помощник начальника отдела - начальник кадрового обеспечения ОМВД России по Ленинскому району подполковник внутренней службы Эрнест Дервишев совместно с председателем Общественного Совета при ОМВД России по Ленинскому району Андреем Бабичем посетили семьи погибших правоохранителей- вдову погибшего подполковника милиции Леонида Ивановича Шлыкова - Ольгу Ивановну и вдову майора Владимира Игнатьевича Сердюка - Светлану Анатольевну. А так же родителей погибшего сержанта милиции Горбачева Валерия Владимировича- Зою Васильевну и Владимира Георгиевича.
Всем женщинам сотрудники полиции вручили памятные подарки и цветы.
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