Налоговая Керчи напоминает, что физические лица уплачивают транспортный налог на основании налогового уведомления, направляемого налоговым органом. Срок уплаты транспортного налога для граждан за 2016год – 1 декабря 2017года, - передает Керчь.ФМ.
Налогоплательщики – физические лица, получившие доступ к личному кабинету налогоплательщика, получают налоговые уведомления в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика.
Доступ к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица» можно получить в Межрайонной ИФНС России №7 по Республике Крым по адресу: г.Керчь, ул. Борзенко, 40, сектор №2, Ленинский район – пгт. Ленино, ул. Дзержинского, 7, каб. №6.
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