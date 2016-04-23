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5 Новости » Общество В категориях:

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Керчанам напоминают, что оплатить транспортный налог нужно до 1 декабря

Налоговая Керчи напоминает, что физические лица уплачивают транспортный налог на основании налогового уведомления, направляемого налоговым органом. Срок уплаты транспортного налога для граждан за 2016год – 1 декабря 2017года, - передает Керчь.ФМ. Налогоплательщики – физические лица, получившие доступ к личному кабинету налогоплательщика, получают налоговые уведомления в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. Доступ к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица» можно получить в Межрайонной ИФНС России №7 по Республике Крым по адресу: г.Керчь, ул. Борзенко, 40, сектор №2, Ленинский район – пгт. Ленино, ул. Дзержинского, 7, каб. №6.

Служба новостей Керчь.ФМ

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