Специалисты Россельхознадзора совместно с крымским отделением общественной организации «Объединение потребителей России» и Государственным комитетом ветеринарии республики выявили некачественную молочную продукцию в детских садах Симферополя и Керчи. Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе крымского управления Россельхознадзора, - передает Керчь.ФМ

«В результате лабораторных исследований, проведённых ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория», обнаружили растительные жиры в молоке, сметане и сливочном масле», – рассказали в пресс-службе, отметив, что в Симферополе фальсификат нашли в детском саду №44 «Грибочек», а в Керчи – в детсаду №53 «Звоночек».