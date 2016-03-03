В Керчи 20 ноября «Местное общество инвалидов» готовится отметить День ребенка. В связи с этим, общество просит всех неравнодушных керчан помочь собрать подарки для 179 детей, - передает Керчь.ФМ.

Это могут быть игрушки, сладости, канцтовары и всё то, чему могут обрадоваться дети от 1 года до 18 лет.

«На утренник не все смогут прийти по разным причинам, но подарки должны получить все. Поэтому мы и в ноябре, и в декабре, будем ждать всех желающих подарить детям радость по адресу: ул. Пролетарская, д.50/52 (остановка "СРЗ") с 9.00 до 15.00, вторник - с 9.00 до 12.00. Кроме выходных и праздничных дней», - рассказали в обществе.