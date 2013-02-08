В керченском детском саду №54 «Калина» несколько дней не было отопления: еще в прошлую пятницу прорвало трубы.

Как рассказали «Новый День» родители воспитанников дошкольного учреждения, детей просят забирать сразу после обеда. Тех малышей, чьи родители не могут этого сделать, укладывают спать в свитерах и теплых колготках. Конкретных сроков окончания ремонта нет.

В администрации детского сада информацию о холодных батареях подтвердили.

«Да, у нас действительно сложилась такая ситуация. Ремонт затянулся потому, что очень старая отопительная система. Порыв был устранен. Однако при пробном запуске трубы вновь потекли. Сейчас в трети групп батареи теплые: проблемные участки были перекрыты. В группах, которые не отапливаются, стоят обогреватели. Температурный режим соблюдается: +18…+19 градусов по Цельсию», – рассказала заведующая дошкольного учреждения.

Журналисту Керчь.ФМ заведующая детсада сообщила, что уже проблему устранили и тепло подается.

Как прокомментировал ситуацию замглавы администрации Керчи Евгений Адаменко, отопления не было только два дня.

"Во вторник информация о порыве труб отопления поступила в ЕДДС (единый дежурный диспетчерский центр, - ред.), и в течение 2 рабочих дней порыв был ликвидирован и отопление подано в систему. При этом температурный режим соблюдался. Никакого порыва в прошлую пятницу не было. Эта информация недостоверная. Порыв был во вторник", - сказал Адаменко.

Напомним, в Керчи стартовал отопительный сезон с 24 октября