Республика Крым стала самым ожидаемым туристским направлением «Красный маршрут 2017 года» за лучший военно-исторический маршрут. Об этом сообщает пресс-служба Министерства курортов РК, - передает Керчь.ФМ

Победу на конференции по укреплению российско-китайского сотрудничества в области военно-исторического (красного) туризма в Москве одержал туристический маршрут «Дорогой героев», который проходит через Керчь – Симферополь – Симферопольский район – Ялту.

«Крым – регион с уникальным военно-историческим наследием. Практически каждый его уголок связан с героическим прошлым наших соотечественников. Мы предлагаем познакомиться с военной историей полуострова в рамках пятидневного тура «Дорогой героев», – говорится в сообщении Минкурортов РК.

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