В Республике Крым планируется повысить ставки транспортного налога. Соответствующий законопроект глава РК Сергей Аксенов внес на рассмотрение Государственного совета Крыма. Об этом пишет РИА, - передает Керчь.ФМ.

Документ предполагает увеличение ставки налога на автомобили мощностью 150-200 лошадиных сил с 15 до 30 рублей, 200-250 л.с. — с 20 до 75 рублей, свыше 250 л.с. – с 50 до 100 рублей.

Также планируется увеличить налог на мотоциклы и мотороллеры. Для владельцев этих транспортных средств с мощностью двигателя до 20 л.с. ставка повысится с 2 до 4 рублей.

Налог на мотоциклы и мотороллеры мощностью от 20 до 35 л.с. предлагается увеличить с 4 до 6 рублей. Ставку сбора с транспорта мощностью свыше 35 л.с. предполагается поднять с 10 до 15 рублей.

Кроме того, законопроектом предусмотрено увеличение ставки налога с автобусов и грузовиков с различной мощностью двигателя на 5-10 рублей с одной лошадиной силы.

В документе также прописано повышение налога на яхты с мощностью двигателя свыше 100 л.с. со 100 до 150 рублей, на гидроциклы мощностью до 100 л.с. (с 50 до 100 рублей) и свыше 100 л.с. (со 100 до 200 рублей).

При этом законопроект предусматривает отмену отдельных льгот по уплате налога. В частности, позиция по уменьшению ставок в зависимости от года выпуска транспортных средств утрачивает силу в новой редакции закона.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, его принятие «позволит обеспечить поэтапное увеличение ставок транспортного налога по отдельным объектам налогообложения до максимального уровня, установленного действующим законодательством Российской Федерации».

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