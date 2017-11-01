В ближайшие три часа и до конца дня в южных района и горах Крыма ожидаются сильные ливни. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ.

В связи с приближающейся непогодой, в МЧС просят воздержаться от поездок в эти регионы и выходов в горы. По возможности гостей и жителей Крыма просят не выходить из помещений.

Если же этого не избежать, на улицах стараться избегать подземных пешеходных переходов. При перемещении в общественном транспорте или на личном автомобиле не прибегать к экстренному торможению, а в случае стремительного прибывания воды — выйти из авто и переместиться на возвышение.