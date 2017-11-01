Лишь десять процентов россиян заинтересовались отдыхом на новогодние праздники в своей стране. Такие выводы сделали аналитики сети агентств «1001 тур», пишут «Аргументы недели-Крым», - передает Керчь.ФМ. По их информации, самые интересные предложения в этот период предлагает Сочи.

Так, в «нижнем» Сочи можно отдохнуть неделю от 34 тысяч рублей на двоих, с авиаперелетом из Москвы. Горнолыжные курорты обойдутся минимум в два раза дороже.

За небольшие деньги можно ознакомиться с красотами зимнего Крыма – туры с перелетом и проживанием можно забронировать за те же 30 000-35 000 рублей.

При этом эксперты прогнозируют отечественным курортам лидирующую позицию уже к началу декабря.

Напомним, по данным статистики раннего бронирования туров на новогодние праздники, Крымский полуостров не вошел в число наиболее популярных направлений, отметили в Ростуризме. А по версии сайта tvil.ru, Судак занял 6-е место в «десятке» самых популярных малых городов России на зимние праздники.

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