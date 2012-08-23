Администрация города Керчи подвела итоги конкурса на право заключения временного договора на перевозку пассажиров на автобусном маршруте общего пользования. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи,- передает Керчь.ФМ.
Победителями конкурса являются:
- ООО «Керчьтранс» по маршрутам:
№ 6 «СП МИС-Мичурино»;
№ 7 «Автовокзал-450 квартал»;
№ 19 «ЗЖБИ-МКСК»;
№11 «Автовокзал – Дачи»;
№23 «Автовокзал – Моррыбпорт»;
№31 «Автовокзал – Моррыбпорт»;
№28 «Автовокзал – ул. Ульяновых»;
№30 «Автовокзал – МКСК»;
№ 5А «Автовокзал-Упр. ЖРК-Горпляж (в летний купальный сезон)»;
№ 8 «Автовокзал-з-д Коралл»;
№ 29 «ул. Ульяновых-з/д Стеклоизделий»;
№ 41А «ОАО КМК-Упр. ЖРК-Горпляж (в летний купальный сезон)»;
- ИП Вислоушкин С.В. по маршрутам:
№ 2 «Завод Стеклоизделий-ул. Пушкина»;
№ 3 «Завод Стеклоизделий-Сильпо»;
№ 4 «Автовокзал-Аджимушкай»;
№ 18 «Автовокзал-п. Маяк-Пансионаты»;
№ 24 «Ж/д Вокзал – Еникале»;
№ 35 «Ж/д Вокзал-ОАО КМК»;
№ 15 «Управление ЖРК - Героевское»,
№ 16 «Управление ЖРК – Рыбзавод»,
№ 25 «ул. Ульяновых – МКСК»,
№ 26 «Ж/д Вокзал – Управление ЖРК- Горпляж (в летний купальный сезон)»,
№ 40 «ОАО КМК – ул. Ульяновых».
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