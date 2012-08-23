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В Керчи подвели итоги конкурса среди перевозчиков

Администрация города Керчи подвела итоги конкурса на право заключения временного договора на перевозку пассажиров на автобусном маршруте общего пользования. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи,- передает Керчь.ФМ. Победителями конкурса являются: - ООО «Керчьтранс» по маршрутам: № 6 «СП МИС-Мичурино»; № 7 «Автовокзал-450 квартал»; № 19 «ЗЖБИ-МКСК»; №11 «Автовокзал – Дачи»; №23 «Автовокзал – Моррыбпорт»; №31 «Автовокзал – Моррыбпорт»; №28 «Автовокзал – ул. Ульяновых»; №30 «Автовокзал – МКСК»; № 5А «Автовокзал-Упр. ЖРК-Горпляж (в летний купальный сезон)»; № 8 «Автовокзал-з-д Коралл»; № 29 «ул. Ульяновых-з/д Стеклоизделий»; № 41А «ОАО КМК-Упр. ЖРК-Горпляж (в летний купальный сезон)»; - ИП Вислоушкин С.В. по маршрутам: № 2 «Завод Стеклоизделий-ул. Пушкина»; № 3 «Завод Стеклоизделий-Сильпо»; № 4 «Автовокзал-Аджимушкай»; № 18 «Автовокзал-п. Маяк-Пансионаты»; № 24 «Ж/д Вокзал – Еникале»; № 35 «Ж/д Вокзал-ОАО КМК»; № 15 «Управление ЖРК - Героевское», № 16 «Управление ЖРК – Рыбзавод», № 25 «ул. Ульяновых – МКСК», № 26 «Ж/д Вокзал – Управление ЖРК- Горпляж (в летний купальный сезон)», № 40 «ОАО КМК – ул. Ульяновых».

Служба новостей Керчь.ФМ

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