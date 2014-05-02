В аэропорту «Симферополь» 10 ноября состоялась встреча с представителями авиакомпаний посвященная итогам весенне-летней навигации 2017 года. Во время встречи представители руководящего состава аэропорта подвели итоги летнего сезона, выразили слова благодарности представителям перевозчиков за работу в период курортного сезона 2017 года и рассказали о планах на 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, - передает Керчь.ФМ.

В период весенне-летней навигации аэропорт «Симферополь» обслужил 4,2 млн пассажиров, рейсы осуществляли 15 авиакомпаний по 63 направлениям. За отчетный период произведено более 28 тысяч взлетно-посадочных операций.

Наиболее востребованными направлениями в летний сезон являлись: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону и Сочи. Крупнейшими перевозчиками по объему перевезенных пассажиров в летний период стали авиакомпании: «Россия», «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», «Глобус» и Red Wings.

Особое внимание на встрече было уделено повышению качества обслуживания пассажиров и авиакомпаний.

«В рамках подготовки аэропорта к высокому сезону 2017 года для повышения качества обслуживания клиентов была внедрена программа оценки качества «Тайный пассажир», а для оценки работников с 1 июня проводился конкурс «Лучшая смена». Также летом 2017 года стартовала программа для сотрудников направленная на развитие клиентоориентированности», — отметил генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин.

В ходе встречи были также озвучены планы на 2018 год, главным, из которых является переезд в новый терминал.