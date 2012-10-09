Сотрудничество министерства промышленной политики Крыма с торговыми сетями и организациями полуострова привело к снижению стоимости около 120 видов продуктов питания.

Об этом сообщил министр промышленной политики Крыма Андрей Васюта, пишет Крыминформ, - передает Керчь.ФМ.

«Результатом нашего сотрудничества с торговыми организациями явилось снижение цен на продукты питания практически по всем муниципальным образованиям в Крыму почти на 120 видов продуктов. Цены снижают поставщики и сами торговые сети», – сказал Васюта.

Он отметил, что мониторинг цен на продукты проводится ежедневно в практически во всех районах Крыма. Мониторинг охватывает почти 300 торговых сетей, рынков и отдельных торговых точек. По словам министра, особенное внимание уделяется так называемой социально значимой группе товаров.

«Вот здесь мы очень жестко подходим и нарушений практически не выявляем. Бывают, конечно, всплески, особенно когда паром не работает по погодным условиям или в предпраздничные дни, но они пресекаются», – подчеркнул Васюта.

В середине октября заместитель министра промышленной политики Крыма Ян Латышев сообщал, что цены на продукты питания в Крыму снижаются третий месяц подряд. В частности, дешевели сахар-песок, картофель, морковь, гречка, лук, яблоки, капуста.