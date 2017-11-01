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Гриль – бар «INKI» приглашает, на драйвовый концерт молодой, но уже известной, группы «Как Будто Будда», которая исполнит полюбившиеся всем песни и заставит танцевать под бодрые ритмы.

Тебя ждет зажигательная атмосфера и буря неподдельных эмоций!

Ждем в гости 17 ноября в 20.00.

Успей забронировать свой стол: + 7 978 815 95 17

Ищи нас:

Гриль – бар INKI: пер. Кооперативный,3

Бронь столов: +7 978 815 95 17

Следуй за нами:

http://inki.com.ru/

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