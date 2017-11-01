Гриль – бар «INKI» приглашает, на драйвовый концерт молодой, но уже известной, группы «Как Будто Будда», которая исполнит полюбившиеся всем песни и заставит танцевать под бодрые ритмы.
Тебя ждет зажигательная атмосфера и буря неподдельных эмоций!
Ждем в гости 17 ноября в 20.00.
Успей забронировать свой стол: + 7 978 815 95 17
Ищи нас:
Гриль – бар INKI: пер. Кооперативный,3
Бронь столов: +7 978 815 95 17
Следуй за нами:
http://inki.com.ru/
facebook.com/grillbarinki
vk.com/grillbar_inki
instagram.com/inki_grill_n_cocktails/