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Название: Магазин «СОКОЛ»

Руководители: Лунёв Владимир Алексеевич, Лунёв Вадим Владимирович, Лунёв Анатолий Владимирович

Дата создания: май, 2000 год.

Сфера деятельности: торговля розничная непродовольственными товарами для охоты, рыбалки, туризма, спорта и даже военторга.

Этапы развития: Первоначально была оформлена предпринимательская деятельность с последующим её расширением по отдельным направлением в зависимости от вида и группы товаров. С целью размещения торговых площадей было арендовано нежилое помещение в городе Керчи по улице Советская, дом 13, которое в последующем, в 2006 году, было выкуплено в частную собственность. Кроме того, в период с 2010 по 2014 год, было построено ещё одно здание в городе Керчи по улице Курсантов, 12-а, для осуществления торговли востребованными населением товарами. В дальнейшем, на базе одного из направлений в торговле, которое специализируется на товарах для охоты было создано ООО «Сокол», получившее в 2016 году лицензию на торговлю оружием, боеприпасами и порохом.



Достижения: В 2016 году – Открытие первого оружейного магазина в городе Керчи.

В 2017 – получена Почётная грамота за успешное ведение предпринимательской деятельности.

Адрес: г. Керчь, ул. Советская, 13, ул. Курсантов, 12-а.



Телефоны: +7(978)042-64-50, +7(978)747-52-07

E-mail: [email protected] , [email protected]

Сайт: http://sokol.crimea.ua/

Страница ВК: https://vk.com/sokolkerch

Проголосовать за Магазин «СОКОЛ» можно, перейдя по ссылке http://керчь-нб.рф/c.php?firma_rate=3940