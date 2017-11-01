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Мы обновили наше меню, добавив в него супер-вкусы новых пицц, пирогов и салатов, которые, точно, не оставят равнодушным!

Пробуйте новинки в нашем меню и наслаждайтесь вкусами ароматной и сочной ПИЦЦЕЙ, пышными и сытными ПИРОГАМИ, а так же ДОМАШНИМИ варениками и пельменями – благодаря КРУГЛОСУТОЧНОЙ доставке 24\7 в ЕшьБери!

В «ЕшьБери» в центре города, рядом с ТЦ «Таир»:

✔ Сочная ПИЦЦА

✔ Домашний лимонад и ягодный компот

✔ Полезные овощные салаты

✔ Пышные ПИРОГИ с мясом и грибами, сыром и шпинатом

✔ Сладкие пироги с ягодами, творогом, чизкейки

✔ Домашние вареники с картофелем и пельмени

Звоните +7 978 819 80 46 и мы ДОСТАВИМ Ваш заказ в любое место в городе!

Доставка по городу от 600 руб. – БЕСПЛАТНО*

Сделать ЗАКАЗ также можно через удобную онлайн-форму вконтакте: https://vk.com/eshbery?w=app5708398_-126500421

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Сделай *ПОВТОРНЫЙ заказ ВК, меньше чем через 10 дней и получи СКИДКУ 15% на свою доставку!**

ЕшьБери ценит вашу любовь к вкусной еде, поэтому дарит 15% скидки каждому, кто повторно оформит заказ через форму доставки ВК ➡ https://vk.com/eshbery?w=app5708398_-12650042 меньше чем через 10 дней!

Адрес: Автовокзал, ул. Еременко, рядом с ТЦ «Таир»

Тел.: +7 978 819 80 46

Режим работы: круглосуточно

Вконтакте: vk.com/eshbery

ЗАКАЗАТЬ онлайн: https://vk.com/eshbery?w=app5708398_-126500421

Адрес: Автовокзал, ул. Еременко, рядом с ТЦ «Таир»

Тел.: +7 978 819 80 46

Режим работы: круглосуточно

Вконтакте:vk.com/eshbery

ЗАКАЗАТЬ онлайн: https://vk.com/eshbery?w=app5708398_-126500421

*С 8:00 до 20:00 - ДОСТАВКА при заказе от 600 руб. - БЕСПЛАТНО (Аршинцево, Капканы, Мичурино, Деревня Войково - 150 руб.) С 20:00 до 08:00 - ДОСТАВКА платная, согласно тарифа в Ваш район

**Срок действия с 14.11. по 30.11.17