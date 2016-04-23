Согласно статистике крымских пожарных и спасателей в осенне-зимний период большинство пожаров и загораний в жилом секторе происходит по причине нарушений правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования и электросетей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК, - передает Керчь.ФМ.

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что в предыдущий осенне-зимний период, а именно с 01 сентября 2016 года по 1 марта 2017 года на территории Республики было зарегистрировано 605 пожаров, половина из которых произошла именно в жилищах крымчан.

«В осенне-зимний период прошлого года 322 пожара произошло в частных домовладениях полуострова и еще 84 — в многоэтажных жилых домах, — рассказал Сергей Шахов. – Всего на пожарах было спасено 74 человека, причем, 69 из них — именно в жилом секторе».

Министр также добавил, что за последние два месяца в Крыму зафиксировано около 150 пожаров и напомнил, что, наиболее частые причины возгораний при использовании бытовых электрических приборов – это короткое замыкание в результате перегрузки электросети, а также использование неисправных электроприборов.

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