Крымские власти обещают ликвидировать 19 свалок на территории полуострова до конца года. Об этом на заседании Комиссии общественной палаты Крыма рассказал генеральный директор ГУП РК «Крымэкоресурсы» Виталий Данилов, пишет «Наш Крым», - передает Керчь.ФМ.

«Сейчас в нашем списке 138 объектов. 19 из них мы ликвидируем в этом году. Остальные – в следующем», – рассказал Данилов.

Гендиректор «Крымэкоресурсов» уверен, что в следующем году они справятся с ликвидацией свалок, ведь у предприятия появится собственная техника. Кроме того, для более оперативной работы организация ищет регионального оператора по вопросам вывоза и утилизации твердых бытовых отходов. Конкурс продлится до 1 мая 2018 года.

Напомним, крымчан призывают сообщать о несанкционированных свалках

Фото: архив