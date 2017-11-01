В министерстве курортов и туризма Республики объявили о приеме документов от туристических организаций, которые готовы принимать и обслуживать в 2018 году туристов из Китая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ.

Речь идет о безвизовых туристических поездках в рамках соответствующего соглашения, которое в феврале 2000 года подписали правительство Российской Федерации и Китайской Народной Республики.

Министерство также готовит список туроператоров Крыма, которые уполномочены осуществлять деятельность по безвизовому российско-китайскому туристскому обмену. Необходимые документы туроператоры должны предоставить в Минкурортов 15 декабря 2017 года.

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