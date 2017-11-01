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Магазин детской обуви и одежды « С о р о к о н о ж к а »

дарит всем покупателям скидку 50%. Самые лучшие бренды детской обуви стали доступны каждому.

В магазине Вы найдете детскую обувь следующих производителей, завоевавших признание и любовь наших покупателей: CROSSWAY, GUNDEBEBE, CASWORLD, ЛЕЛЬ, КОТОФЕЙ, ШАГОВИТА, ЗЕБРА, MURSU,КАКАДУ,KENKA ,EL TEMPO СКОРОХОД…

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Детская обувь по супер-ценам! Скидка 50% на весь ассортимент магазина. Высокое качество по самой низкой цене в городе. Не упустите момент. Акция действует с 14.11.2017-30.12.2017 года

Добро пожаловать в магазин детской обуви и одежды

« С о р о к о н о ж к а »