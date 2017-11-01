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Название: Сеть мебельных салонов «Юрана», «Паллада», «Атлант»

Директор: Протасов Юрий Анатольевич

Дата создания: 2001 год.

О компании: Дом — это место, куда хочется возвращаться. В мебельных салонах «Юрана», «Паллада» и «Атлант» вы всегда найдете то, что создаст неповторимую индивидуальность, уют и комфорт вашей квартиры!

Преимущества:

прямые поставки от завода - изготовителя

большой выбор качественной мебели современного и классического дизайна: мягкой, корпусной, офисной, спальни, кухни, гостиные, прихожие, электрические- декоративные камины, ( от эконом до эллит класса).

доставка по Керчи бесплатно под подъезд.

Сеть мебельных салонов «Паллада», «Атлант», «Юрана» работает на рынке России уже 16 лет, вашему вниманию широкий ассортимент мебели на любой вкус и кошелек. Внимательные консультанты помогут удовлетворить даже самый изысканный вкус, ведь в салонах всегда в наличии эксклюзивные модели, единственные в городе.

Приятный бонус: В мебельных салонах «Паллада», «Атлант», «Юрана» вы всегда найдете комфорт, изысканность и качество. С заботой о клиентах постоянно действует система скидок:

скидка 10 % при заказе свыше 50000 руб.( условия предоставления уточняйте у консультантов)

скидку на вторую покупку в чеке 5%

регулярные скидки постоянным клиентам.

Сеть мебельных салонов «Юрана», «Паллада», «Атлант» - ваш неповторимый стиль!

Контакты:

"ПАЛЛАДА"

г. Керчь, ул. Марата, 2, телефон: +7 36561 28279 ,+79788171621

"ЮРАНА"

г. Керчь, ул. Казакова, 37.2-й этаж телефон: +7 36561 68186, +79788171621

"АТЛАНТ"

г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 37, 2-й этаж, остановка Дружба.

Телефон: +7 36561 33036,+79788171621

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