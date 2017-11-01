Название: Сеть мебельных салонов «Юрана», «Паллада», «Атлант»
Директор: Протасов Юрий Анатольевич
Дата создания: 2001 год.
О компании: Дом — это место, куда хочется возвращаться. В мебельных салонах «Юрана», «Паллада» и «Атлант» вы всегда найдете то, что создаст неповторимую индивидуальность, уют и комфорт вашей квартиры!
Преимущества:
- прямые поставки от завода - изготовителя
- большой выбор качественной мебели современного и классического дизайна: мягкой, корпусной, офисной, спальни, кухни, гостиные, прихожие, электрические- декоративные камины, ( от эконом до эллит класса).
- доставка по Керчи бесплатно под подъезд.
Сеть мебельных салонов «Паллада», «Атлант», «Юрана» работает на рынке России уже 16 лет, вашему вниманию широкий ассортимент мебели на любой вкус и кошелек. Внимательные консультанты помогут удовлетворить даже самый изысканный вкус, ведь в салонах всегда в наличии эксклюзивные модели, единственные в городе.
Приятный бонус: В мебельных салонах «Паллада», «Атлант», «Юрана» вы всегда найдете комфорт, изысканность и качество. С заботой о клиентах постоянно действует система скидок:
- скидка 10 % при заказе свыше 50000 руб.( условия предоставления уточняйте у консультантов)
- скидку на вторую покупку в чеке 5%
- регулярные скидки постоянным клиентам.
Сеть мебельных салонов «Юрана», «Паллада», «Атлант» - ваш неповторимый стиль!
Контакты:
"ПАЛЛАДА"
г. Керчь, ул. Марата, 2, телефон: +7 36561 28279 ,+79788171621
"ЮРАНА"
г. Керчь, ул. Казакова, 37.2-й этаж телефон: +7 36561 68186, +79788171621
"АТЛАНТ"
г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 37, 2-й этаж, остановка Дружба.
Телефон: +7 36561 33036,+79788171621
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