Сергей Аксенов принял решение о проверке финансовой деятельности ООО «Крымтеплоснабжение», также встал вопрос о закрытии этого предприятия. Об этом написал на своей странице глава администрации Керчи Сергей Бороздин, - передает Керчь.ФМ.

«На уровне Сергея Аксенова был поднят вопрос и о компании-посреднике "Крымтеплоснабжение", в том числе и о ликвидации данного предприятия. Это займет примерно один-два месяца: нужно переоформить договоры, перезаключив их на прямую с "КРЫМТЭЦ". Чтобы сейчас не прекращать подачу тепла, данная компания продолжает работу, но это временно. Также Главой Республики принято решение о проверке финансовой деятельности ООО "Крымтеплоснабжение"», - написал Бороздин.

Редакция обратилась за комментариями в ООО «Крымтеплоснабжение» (пгт Гресовский), однако о каком-либо решении Аксенова о ликвидации или сообщении главы администрации Керчи о сроках в 2-3 месяца для переоформления договоров, слышат впервые.