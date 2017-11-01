Менее трети садоводческих, огороднических и дачных кооперативов Крыма подали заявления на получение земельных участков, на которых они расположены. Об этом сообщила Крыминформу председатель комитета Госсовета республики по имущественным и земельным отношения Евгения Добрыня, - передает Керчь.ФМ
По словам Добрыни, отмечается положительная динамика, объединения стремятся получить участки, но кооперативы попросту не успевают пройти все процедуры. Процесс подачи заявлений осложняется сбором документов, проведением кадастровых работ и корректировкой границ, что в целом тормозит данную операцию.
В этой связи комитет предложил продлить сроки подачи заявлений еще на год.
Депутат напомнила, что по действующим сейчас нормам срок подачи соответствующих заявлений истекает 1 января 2018 года.