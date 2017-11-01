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Дорогие наши Маленькие Гости)

Твоя Веранда приглашает на Детский беспредел, детей от 5 до 12 лет.

19 ноября в 12.00, Вас ждут в гости герои мультфильма "ТРОЛЛИ" Принцесса Розочка и Цветан.

Cамая яркая и позитивная принцесса троллей Розочка решила устроить невероятный, красочный и незабываемый праздник.

В программе:

- мастер класс

- игры

- конкурсы

Приходите. Будет весело)

Цена билета: 250 р.

Запись по телефону: 8 978 815 95 16

Торопись, количество мест ограничено)

Ищи нас:

Твоя Веранда: ул.Ленина, 43

Бронь столов: +7 978 815 95 16

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