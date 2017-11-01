Дорогие наши Маленькие Гости)
Твоя Веранда приглашает на Детский беспредел, детей от 5 до 12 лет.
19 ноября в 12.00, Вас ждут в гости герои мультфильма "ТРОЛЛИ" Принцесса Розочка и Цветан.
Cамая яркая и позитивная принцесса троллей Розочка решила устроить невероятный, красочный и незабываемый праздник.
В программе:
- мастер класс
- игры
- конкурсы
Приходите. Будет весело)
Цена билета: 250 р.
Запись по телефону: 8 978 815 95 16
Торопись, количество мест ограничено)
Ищи нас:
Твоя Веранда: ул.Ленина, 43
Бронь столов: +7 978 815 95 16
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