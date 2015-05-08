Городской суд Ялты приговорил бывшего руководителя Ялтинского торгового порта к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима в связи со злоупотреблением должностными полномочиями. Об этом сообщает РИА Крым со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю, - передает Керчь.ФМ.

Как сообщает УФСБ Крыма, достоверно зная, что возглавляемое им предприятие в 2012 году сдало в аренду на 5 лет ООО "НордШипКом"(Санкт-Петербург) сухогруз "Петр Лидов", руководитель порта не предпринял мер для возвращения судна, в связи с чем сухогруз, отнесенный к категории "основных средств" Ялтинского торгового порта, с мая 2014 по июнь 2015 года безвозмездно использовался частной компанией.

Суд установил, что экс-руководитель предприятия умышленно использовал свои полномочия вопреки законным интересам возглавляемой им организации ради выгод и преимуществ других лиц. В результате Ялтинский торговый порт недополучил более 18 млн 890 тысяч рублей законной прибыли в качестве платы за аренду указанного имущества.

"Кроме того, в результате данных действий бюджетом Республики Крым недополучены предусмотренные законодательством налоговые отчисления в качестве налога на добавленную стоимость и налога на прибыль — 3 млн 400 тыс 289 рублей и 3 млн 778 тыс 99 рублей соответственно", — уточнили в пресс-службе.

Суд также лишил осужденного права занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций, на два года. ОН был взят под стражу в зале суда.