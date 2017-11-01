По статистике крымских спасателей ежегодно в данный период времени в больницы с диагнозом «отравление грибами» попадают десятки жителей и гостей Крымского полуострова. Специалисты единогласно утверждают, что такие отравления очень трудно лечить.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, -передает Керчь.ФМ

По словам Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, сбор грибов - один из самых замечательных видов отдыха, но зачастую в корзину грибника, порой даже опытного, попадает ядовитый гриб, влекущий за собой беду.

«Этот случай, к сожалению, является ярким примером легкомысленного отношения к своему здоровью» - подчеркнул Министр. «Для того чтобы не отравиться грибами, нужно знать и выполнять ряд правил безопасности при сборе и употреблении грибов.

Первое и самое действующее правило: воздержитесь от употребления в пищу тех грибов, которые сами собрали! В продаже широко представлены те виды съедобных грибов, которые прошли соответствующие санитарные проверки.

Если вы все-таки намерены приготовить свой «урожай» - строго придерживайтесь некоторых простых правил, которые могут спасти Вашу жизнь и жизнь Ваших близких!

Не собирайте грибов у дорог, промышленных предприятий, на бывших свалках - грибы имеют свойства впитывать из земли ядовитые вещества, и тогда даже внешне съедобные грибы могут стать опасными.

Значительное количество грибов, которые до сих пор считались съедобными, содержат микродозы ядовитых веществ. Если употреблять их несколько дней подряд - также может произойти отравление.

Не собирайте перезрелые и поврежденные грибы. Никогда не пробуйте сырые грибы!

Не покупайте грибы на стихийных рынках, так вы не сможете точно узнать, где и когда их собирали.

Помните, что собранные грибы нельзя хранить «на завтра», их надо приготовить сразу, так как во время хранения в них могут образоваться очень опасные вещества.

При приготовлении грибов помните, что ни серебряная ложка, ни лук в отваре не могут, показать ядовитые грибы или нет. Поэтому, если у вас возникли сомнения в их ядовитости - ни в коем случае не употребляйте их! Никогда не угощайте грибами детей, пожилых людей и беременных женщин».