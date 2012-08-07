Крымские рыбаки по состоянию на 1 ноября выловили 18 тысяч тонн хамсы, что на 20% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом Крыминформу сообщила пресс-служба Азово-Черноморского управления Росрыболовства, - передает Керчь.ФМ

«Общий вылов хамсы крымчанами в Чёрном и Азовском морях составил 18 тысяч тонн, что на 20% превысило показатели за аналогичный период прошлого года, когда было добыто 14,6 тысячи тонн», – говорится в сообщении.

Наибольшие показатели вылова хамсы показывают севастопольские рыбаки. Они добыли уже свыше 15 тысяч тонн этой рыбы. Всего в Азовском и Чёрном морях российские рыбаки уже выловили 30 тысяч тонн хамсы.

В ведомстве добавили, что основная часть свежевыловленной черноморской хамсы отправляется на крымские рыбоперерабатывающие предприятия и рыбоконсервные заводы. Также свежемороженая хамса первого сорта поставляется в Астрахань, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Москву, Брянск, Белгород, Таганрог и Новороссийск, а хамса второго сорта – в зверохозяйства Тверской области. Хамсовая путина началась в этом году в конце октября.

Напомним, в Крыму рыбаки нарастили вылов рыбы в январе