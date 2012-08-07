Проверки на госпредприятии «Крымавтотранс» помогли повысить сборы средств от продажи билетов на 18%, но справиться с «находчивыми» водителями, подбирающими пассажиров за пределами автостанций, полностью не удалось. Об этом журналистам Крыминформа сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, - передает Керчь.ФМ.

«На «Крымавтотрансе» провели определенные мероприятия, сразу собираемость средств увеличилась на 18%. При этом могу сказать, что на прошлой неделе проводили проверки мои помощники: подсадка пассажиров за пределами автостанций так и продолжает осуществляться, просто делают это дальше. То есть вопрос кардинально не решен», – рассказал он.

По словам Аксёнова, работа над решением проблемы продолжается, но есть вопросы и к правоохранителям.

Напомним, «Крымавтотранс» штрафует недобросовестных перевозчиков