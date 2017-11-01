Вчера вечером самолет, прибывший в аэропорт «Симферополь» из Санкт-Петербурга после посадки не смог самостоятельно добраться до места стоянки. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе воздушной гавани Крыма, - передает Керчь.ФМ.

Пассажиры этого рейса в соцсетях рассказали, что причиной аварийной посадки стал отказ двигателей самолета. Однако, по словам директора по взаимодействию с общественностью аэропорта «Симферополь» Игоря Лаптева, это неверная трактовка. Посадка была совершена в штатном режиме, технические неисправности судна были выявлены уже на взлетной полосе.

«Пассажиры неверно интерпретировали слова командира воздушного судна о том, что самолет не может самостоятельно добраться на тяге собственных двигателей. Нет, с двигателем было все в порядке. Просто были определенные технические неисправности, из-за чего самолет сам не смог переместиться к месту стоянки. Поэтому командир вызвал тягач. Именно из-за этого пассажиры полтора часа перемещались от полосы к месту стоянки», — уточнили РИА в пресс-службе столичного аэропорта.