Керченская транспортная прокуратура проверила исполнение требований законодательства при реализации продукции, включенной в список запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры, - передает Керчь.ФМ

Установлено, что в социальной сети «В контакте» действует страница сообщества с официальными предложениями по продаже сыров, странами происхождений которых является Литва, Франция, Италия и Германия, а также колбас итальянского производства.

Поскольку указанная продукция запрещена к реализации на территории Российской Федерации, Керченский транспортный прокурор в суд в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ направил исковое заявление о признании информации, размещенной на указанной странице в Интернете, запрещенной к распространению.

Постановлением Керченского городского суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Исполнение решения в части внесения Интернет-ресурса в единую автоматизированную информационную систему «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» находится на контроле Керченского транспортного прокурора.