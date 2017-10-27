В Керчи 14 ноября рабочие снимают дорожное покрытие на улице Буденного. Перед дорожными работами установили предупреждающие дорожные знаки, - передает Керчь.ФМ.
Напомним, в Керчи 14 октября вдоль дороги по ул. Буденного начали снимать бордюры.
Погода в Керчи
влажность:
давл.:
ветер:
В Керчи 14 ноября рабочие снимают дорожное покрытие на улице Буденного. Перед дорожными работами установили предупреждающие дорожные знаки, - передает Керчь.ФМ.
Напомним, в Керчи 14 октября вдоль дороги по ул. Буденного начали снимать бордюры.
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.